Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso na manhã desta sexta-feira (3), em Bauru, durante uma ação da Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). O suspeito, que era procurado pela Justiça, foi localizado enquanto trabalhava e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu por volta das 11h50, durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Policiamento Montado, realizado no contexto da Operação Impacto Adaga 16, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segundo a corporação, os policiais localizaram o homem em seu local de trabalho e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Na consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que o homem possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto decorrente de condenação pelos crimes relacionados ao estupro de vulnerável. Após a confirmação do mandado, o condenado foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e permanecendo preso à disposição da Justiça.