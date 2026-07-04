Um homem foi preso na manhã deste sábado (4) após invadir a Emeii Rosa Inês Ungaro Verinaud, localizada no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru. O suspeito danificou um dos alarmes da unidade e arrombou a porta de uma sala de aula, mas acabou impedido de fugir graças à rápida ação de uma funcionária, que o trancou no local até a chegada da Polícia Militar.

Segundo as informações apuradas, a funcionária chegou à escola para abrir o prédio, que receberia um serviço de dedetização. Ao entrar na unidade, ouviu o invasor falando e gritando dentro de uma das salas. Percebendo a situação, ela agiu rapidamente: fechou a porta da sala, trancou o cadeado pelo lado de fora e correu para pedir ajuda, impedindo que o homem deixasse o local.

A Polícia Militar foi acionada e chegou pouco depois, realizando a prisão do suspeito em flagrante.