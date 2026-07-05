Um grave acidente registrado na noite deste sábado (4) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-304), entre Jaú e Bariri, resultou na morte de duas pessoas e provocou a interdição total da pista durante o atendimento da ocorrência. As informações foram divulgadas pelo perfil "Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú", com base em informações obtidas no local.

Segundo a publicação, a colisão envolveu um Fiat Uno, um Hyundai HB20 e um GM Onix. Com a força do impacto, um dos veículos chegou a capotar às margens da rodovia. Ainda conforme o perfil, uma das vítimas morreu no local do acidente. A segunda chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Outras quatro pessoas foram resgatadas pelas equipes de emergência. Até o momento, porém, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde delas.

Em razão da gravidade da ocorrência, o trânsito na SP-304 ficou totalmente interditado nos dois sentidos durante o trabalho das equipes de resgate, da perícia e da remoção dos veículos, provocando congestionamento na região.