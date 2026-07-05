05 de julho de 2026
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NA REGIÃO

Homem é preso com drogas em Cabrália Paulista

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Baep
Cão Anúbis encontrou drogas escondidas nos cômodos da casa.
Cão Anúbis encontrou drogas escondidas nos cômodos da casa.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (3), em Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A ação contou com o apoio do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), cujo cão farejador localizou entorpecentes escondidos na residência.

Segundo a Polícia Militar, a equipe especializada foi acionada por volta das 17h30 para prestar apoio à Polícia Civil e aos policiais da 5ª Companhia do 4º BPM/I durante a operação. Quando os integrantes do Canil chegaram ao imóvel, o suspeito já havia sido detido pelas equipes que participavam da diligência. Nas buscas, o cão de detecção K-9 Anúbis encontrou, sobre um guarda-roupa de um dos quartos, um pacote contendo 86 eppendorfs de cocaína. Em seguida, durante a varredura na parte frontal da residência, o animal também localizou uma porção de crack e outra de maconha.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cabrália Paulista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos 86 eppendorfs de cocaína, uma porção de crack e uma porção de maconha.

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