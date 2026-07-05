Passados quase 12 anos desde sua criação, o Fundo Municipal de Mobilidade de Bauru continua sem receber os recursos previstos em lei e sem cumprir a finalidade para a qual foi instituído: financiar ações e projetos voltados à melhoria da mobilidade urbana. Diante da situação, o Conselho Municipal de Mobilidade tem cobrado da Prefeitura a adoção das medidas necessárias para viabilizar o seu funcionamento.

O Fundo Municipal de Mobilidade foi criado pela Lei Municipal nº 6.561/2014 justamente para garantir recursos específicos destinados a investimentos em transporte público, acessibilidade, mobilidade ativa, infraestrutura viária, segurança no trânsito e planejamento urbano. Entretanto, desde sua instituição, o instrumento nunca foi efetivamente colocado em operação.

Segundo o presidente do Conselho Municipal de Mobilidade (CMM), Erik Luciano Mulato, o principal entrave é a falta de constituição do Conselho Administrativo responsável pela gestão financeira do Fundo. Sem essa etapa, os recursos não podem ser recebidos nem aplicados, conforme estabelecido na própria legislação e impactando diretamente a operacionalização do Fundo e, consequentemente, o recebimento e a aplicação de recursos conforme previsto.