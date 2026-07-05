O Teatro Municipal de Bauru recebe, no dia 23 de julho, às 20h, o espetáculo "Como Salvar Um Casamento", estrelado por Nany People. A apresentação é uma realização da Ferreira Eventos Culturais e integra a agenda de espetáculos do município com o apoio do Jornal da Cidade e do JCNET.

Na peça, Nany People interpreta uma palestrante pouco convencional que conduz o público por situações inspiradas nos relacionamentos, alternando personagens e histórias que retratam, com humor, os desafios da convivência. O espetáculo mistura teatro, stand-up e interação com a plateia, abordando temas como casamento, namoro, separação e solteirice.

O texto é assinado por Bruno Motta e Daniel Alves e propõe uma reflexão leve sobre as relações humanas, sem abrir mão da comédia. A montagem tem direção musical de Ricardo Severo, concepção visual de Marcos Guimarães, iluminação de Ronny Vieira e figurinos de Fábio Ferreira.