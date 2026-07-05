O Teatro Municipal de Bauru recebe, no dia 23 de julho, às 20h, o espetáculo "Como Salvar Um Casamento", estrelado por Nany People. A apresentação é uma realização da Ferreira Eventos Culturais e integra a agenda de espetáculos do município com o apoio do Jornal da Cidade e do JCNET.
Na peça, Nany People interpreta uma palestrante pouco convencional que conduz o público por situações inspiradas nos relacionamentos, alternando personagens e histórias que retratam, com humor, os desafios da convivência. O espetáculo mistura teatro, stand-up e interação com a plateia, abordando temas como casamento, namoro, separação e solteirice.
O texto é assinado por Bruno Motta e Daniel Alves e propõe uma reflexão leve sobre as relações humanas, sem abrir mão da comédia. A montagem tem direção musical de Ricardo Severo, concepção visual de Marcos Guimarães, iluminação de Ronny Vieira e figurinos de Fábio Ferreira.
Com mais de quatro décadas de carreira, Nany People é um dos principais nomes do humor brasileiro. No teatro, na televisão e no cinema, construiu uma trajetória marcada pelo estilo irreverente e pela proximidade com o público. "Como Salvar Um Casamento" é um dos espetáculos mais conhecidos de seu repertório e segue em circulação por diversas cidades do país.
A expectativa da produção é receber espectadores de Bauru e de cidades da região, reforçando o calendário cultural do município com mais uma atração nacional.
SERVIÇO
Os ingressos estão à venda pelo site MegaBilheteria.com e também na Loja Roth, na Avenida Getúlio Vargas, 2-10. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 100, com opções de meia-entrada, ingresso solidário mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e desconto para clientes Unimed.
O espetáculo tem classificação indicativa de 10 anos, duração aproximada de 60 minutos e começa às 20h. A produção informa que não será permitida a entrada após o início da apresentação. Informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (14) 99833-6199.