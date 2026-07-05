Todo brasileiro sabe que paga muitos impostos. Essa talvez seja uma das poucas unanimidades nacionais. Mas quando a pergunta "você paga muitos impostos?" é substituída por "quais impostos você pagou este ano?", a convicção não é a mesma.

Uma pesquisa realizada com quase 400 pessoas que passaram pelas unidades do Poupatempo de Bauru e Jaú revela um retrato curioso — e preocupante — da relação dos brasileiros com os tributos. A maioria reconhece que paga impostos, mas demonstra dificuldades para identificar quais são eles, quanto efetivamente paga e de que maneira esses valores são cobrados. Convidados a citar três impostos pagos ao longo do ano, a grande maioria dos entrevistados lembrou instantaneamente do IPVA e do IPTU, seguidos do Imposto de Renda. Isso não é coincidência. São tributos cobrados de forma direta, normalmente por meio de guias de arrecadação ou aplicativos, o que faz com que sua exigência seja muito mais perceptível.

Em contraste, impostos que acompanham o cidadão diariamente, porém embutidos nos preços de produtos e serviços, aparecem com muito menos frequência. O ICMS, por exemplo, foi lembrado por apenas 109 entrevistados (28,1%), enquanto IPVA e IPTU foram citados 184 (47,4%) e 177 (45,6%) vezes, respectivamente.