Lula agradece a Suéllen
Durante a inauguração do Instituto Federal em Bauru, nesta sexta (3) de manhã, o presidente Lula, em um telão, numa cerimônia híbrida para todo o País (entenda no tópico a seguir), agradeceu à prefeita Suéllen Rosim (PSD) pela doação do terreno para a construção da instituição: "Quero agradecer a todos os prefeitos que colaboraram com o Instituto, em especial a prefeita Suéllen Rosim, de Bauru, que deu um terreno para fazer o Instituto".
Restrições da legislação
Em função da legislação eleitoral, que veda solenidades de inaugurações a partir deste sábado (4) em todo o País, o Governo Federal inaugurou, simultaneamente, online (daí Lula no telão em Bauru), 12 campi do Instituto Federal no Brasil. A inauguração em Bauru contou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e sua esposa, Lú Alckmin. Poucos políticos locais compareceram...
Ausência notada
Um dos comentários de bastidores ouvidos na inauguração, em roda de políticos, foi o de que o ex-presidente do Ibama Rodrigo Agostinho, que é do mesmo partido de Geraldo Alckmin (PSB) e aliado do governo Lula, não foi ao evento prestigiar seu correligionário. Rodrigo voltou a Bauru há algumas semanas para ser pré-candidato a deputado federal.
Caiado e Kassab aqui
Se na sexta-feira um pré-candidato a presidente da República deu as caras em Bauru, neste sábado (4) é a vez de outro pré-candidato ao Planalto aparecer, este fisicamente. Trata-se de Ronaldo Caiado (PSD). O pré-candidato a vice na chapa de Caiado e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também virá à reunião denominada Encontro Regional com Lideranças, no Alameda Hall. A prefeita Suéllen Rosim (presidente do PSD) será a anfitriã.
Natalino e as eleições
O vereador Natalino da Pousada (PDT) informa à coluna que esteve na última quinta-feira (2) em São Paulo, com o presidente nacional de seu partido, Carlos Lupi, e recebeu convite para ser pré-candidato a deputado federal na eleição deste ano. Ficaram de conversar novamente antes de o vereador dar o aceite, o que é bem provável que aconteça nas próximas horas.
Comércio e a Zona Azul 1
As entidades ligadas ao comércio de Bauru - Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio), Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) e Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru e Região (Sincomerciários) se reunirão nos próximos dias para discutir o novo sistema de zona azul implantado pela Prefeitura. A reunião foi marcada antes da decisão de Suéllen de cancelar a ampliação da Zona Azul e as multas já aplicadas. Leia sobre isso nas páginas 7 e 8.
Comércio e a Zona Azul 2
O novo sistema gerou reclamações da população, entidades e de vereadores que instauraram uma CEI para apurar aspectos jurídicos, financeiros, operacionais e tecnológicos relacionados ao contrato entre a Emdurb e o Consórcio Park Bauru.