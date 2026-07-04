Lula agradece a Suéllen

Durante a inauguração do Instituto Federal em Bauru, nesta sexta (3) de manhã, o presidente Lula, em um telão, numa cerimônia híbrida para todo o País (entenda no tópico a seguir), agradeceu à prefeita Suéllen Rosim (PSD) pela doação do terreno para a construção da instituição: "Quero agradecer a todos os prefeitos que colaboraram com o Instituto, em especial a prefeita Suéllen Rosim, de Bauru, que deu um terreno para fazer o Instituto".

Restrições da legislação

Em função da legislação eleitoral, que veda solenidades de inaugurações a partir deste sábado (4) em todo o País, o Governo Federal inaugurou, simultaneamente, online (daí Lula no telão em Bauru), 12 campi do Instituto Federal no Brasil. A inauguração em Bauru contou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e sua esposa, Lú Alckmin. Poucos políticos locais compareceram...

Ausência notada

Um dos comentários de bastidores ouvidos na inauguração, em roda de políticos, foi o de que o ex-presidente do Ibama Rodrigo Agostinho, que é do mesmo partido de Geraldo Alckmin (PSB) e aliado do governo Lula, não foi ao evento prestigiar seu correligionário. Rodrigo voltou a Bauru há algumas semanas para ser pré-candidato a deputado federal.