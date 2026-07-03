Bauru e cidades da região central do Estado não devem registrar chuva entre esta sexta-feira (3) e o fim de semana, além de terem temperaturas em ligeiro declínio, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).
De acordo com o instituto, nesta sexta-feira (3), o dia terá céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva para Bauru. Haverá a passagem de uma nova frente fria, porém ela estará mais concentrada no litoral paulista, onde haverá aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas.
No sábado (4) e no domingo (5), o tempo permanecerá estável na região de Bauru, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, segundo o IPMet. Os bauruenses poderão acompanhar a transmissão do jogo da seleção brasileira contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, sem preocupação com a chuva, no Arena JCNET, na concha acústica do Parque Vitória Régia, que contará com telão e entrada gratuita a partir das 15h.