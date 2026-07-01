O Núcleo Geisel, em Bauru, voltou a ser alvo de crime e queixas nesta madrugada de quarta-feira (1), após uma câmera de segurança flagrar a invasão em um imóvel e a tentativa de arrombamento da porta. Até o momento, não há confirmação de que algum bem tenha sido furtado, mas o vídeo circula nas redes sociais e gera reações. A entrada do ladrão aconteceu nos arredores da praça situada entre a rua dos Pessegueiros e a avenida das Pitangueiras, a cerca de 100 metros do Sambódromo Municipal, que há muito tempo tem sido apontado como ponto de encontro de usuários de drogas e receptadores de produtos furtados em Bauru.

Nas redes sociais, moradores do Geisel reagiram ao episódio. Um dos perfis relatou: “Dá muito medo. Eles não têm nada a perder, mas nós temos nossas vidas”. Já outro perfil escreveu: “Bauru está assim! Em dezembro roubaram minha casa, levaram muita coisa. Ruas escuras! Tem cidades que são todas monitoradas. A nossa poderia ser”. O perfil de uma terceira moradora comentou: “Meu Deus. Essa praça está perigosa”. Um quarto usuário também se manifestou: “Geisel já foi um bairro bom. Moro há anos e nunca foi assim”. Outro perfil acrescentou: “Realmente esse pedaço do Geisel tá fod* (baixo calão). Há uns meses tentaram entrar na casa da minha vó, na mesma rua. Muito nóia no sambódromo e trechos dessa praça escuros, sem iluminação, principalmente essa parte próxima às casas”, disse.

O JCNET tem mostrado diariamente diversos casos de furtos na cidade. A população deve acionar a Polícia Militar pelo 190 e também pode enviar fotos e vídeos para o WhatsApp da Redação do JC/JCNET: (14) 99745-1543.