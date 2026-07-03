O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realiza nesta sexta-feira (3), às 10h, na avenida Nações Unidas Norte, 16-100, a cerimônia oficial de inauguração da nova sede do Campus Bauru. O evento contará com a presença do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, do reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, da diretora-geral do Campus Bauru, Tamyris Proença Bonilha Garnica e de autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes da comunidade acadêmica, parceiros institucionais e convidados.

Desde 2024, o IFSP funcionava em uma sede provisória na Vila Aviação, em imóvel locado pela Prefeitura de Bauru e cedido à instituição. No ano passado, foram retomadas as obras da sede definitiva, em área cedida pelo município. A construção do Instituto Federal em Bauru teve início em 2009, mas havia sido paralisada.

A retomada das obras foi possível após a aprovação do funcionamento do IFSP em Bauru pelo governo federal, em 2022, além dos investimentos destinados à conclusão da unidade. A licitação e contratação da empresa responsável pelas obras ocorreram após intermediação da prefeita Suéllen Rosim junto ao Ministério da Educação, fortalecendo ainda mais a vocação acadêmica e tecnológica do município.