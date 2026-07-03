O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realiza nesta sexta-feira (3), às 10h, na avenida Nações Unidas Norte, 16-100, a cerimônia oficial de inauguração da nova sede do Campus Bauru. O evento contará com a presença do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, do reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, da diretora-geral do Campus Bauru, Tamyris Proença Bonilha Garnica e de autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes da comunidade acadêmica, parceiros institucionais e convidados.
Desde 2024, o IFSP funcionava em uma sede provisória na Vila Aviação, em imóvel locado pela Prefeitura de Bauru e cedido à instituição. No ano passado, foram retomadas as obras da sede definitiva, em área cedida pelo município. A construção do Instituto Federal em Bauru teve início em 2009, mas havia sido paralisada.
A retomada das obras foi possível após a aprovação do funcionamento do IFSP em Bauru pelo governo federal, em 2022, além dos investimentos destinados à conclusão da unidade. A licitação e contratação da empresa responsável pelas obras ocorreram após intermediação da prefeita Suéllen Rosim junto ao Ministério da Educação, fortalecendo ainda mais a vocação acadêmica e tecnológica do município.
A primeira etapa da construção da sede definitiva recebeu investimento de aproximadamente R$ 14 milhões, contemplando salas de aula, laboratórios, quadra poliesportiva coberta, estacionamento e demais estruturas de apoio. O novo Campus Bauru começou a funcionar em maio. Uma segunda etapa, já prevista, incluirá novas salas de aula, biblioteca e restaurante estudantil.
Atualmente, o Campus Bauru atende cerca de 70 estudantes em cursos regulares e aproximadamente 200 estudantes em cursos de extensão e qualificação profissional. A expectativa é que, com a expansão gradual da infraestrutura e da oferta de cursos, a unidade alcance cerca de 1.400 estudantes nos próximos anos.
A inauguração da nova sede representa um marco para o fortalecimento da educação profissional, científica e tecnológica na região de Bauru, ampliando a capacidade de atendimento do campus e proporcionando uma infraestrutura moderna para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação.