A Entrevias informa que, a partir da 0h de segunda-feira (6), entrará em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio nas oito praças operadas pela companhia, nas regiões de Ribeirão Preto e Marília. Na região, o aumento será sentido por quem passa pela rodovia SP-333, no trecho de Pongaí (100 quilômetros de Bauru), onde o valor cobrado passa a ser de R$ 12,20 para os veículos de passeio.

O percentual de reajuste tem como principal base a evolução do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre junho de 2025 e maio de 2026, uma correção das perdas inflacionárias que ficou em 4,72% no período.

A autorização para o reajuste anual das tarifas foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 24 de junho e os novos valores entram em vigor na data de aniversário do contrato da empresa, que é 6 de julho.