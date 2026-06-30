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Novo furto em comércio do Centro gera revolta em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Videomonitoramento flagrou ladrão arrombando loja para levar produtos
Videomonitoramento flagrou ladrão arrombando loja para levar produtos

Comerciantes de Bauru estão indignados com a onda de furtos que vem atingindo o comércio do Centro neste mês de junho. Um novo flagrante registrado por videomonitoramento particular mostra um ladrão arrombando uma loja e furtando produtos na quadra 2 da rua Ezequiel Ramos. O crime ocorreu no dia 12 deste mês, e as imagens foram enviadas ao JCNET nesta terça-feira (30).

Segundo informou o proprietário do estabelecimento, foram levados diversos consoles de videogame. O comerciante acabou desistindo de registrar o boletim de ocorrência devido à descrença na eficácia da Justiça. A Polícia Civil recomenda que todo crime seja formalmente registrado no Plantão Policial.

A reportagem acionou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta segunda-feira (29), a respeito da onda de furtos no Centro e ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades competentes.

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