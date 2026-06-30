Um trabalhador de Bauru teve seu carro furtado de dentro de um estacionamento comercial privado na madrugada deste sábado (27), na rua Virgílio Malta, no Centro. O crime, registrado pelo sistema de videomonitoramento do local, causou revolta não só no dono do veículo, um Gol, mas também no proprietário do estabelecimento e nos demais comerciantes vizinhos. Eles reclamam de uma onda de furtos que há muito tempo atinge a área central e afirmam que os alvos dos criminosos vão muito além da fiação elétrica.

O Gol foi encontrado pelo proprietário depenado e queimado ao lado da linha férrea, na região central, próximo à própria rua Virgílio Malta, de onde havia sido furtado. O boletim de ocorrência do crime ainda não foi divulgado. A reportagem acionou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta segunda-feira (29), com relação a onda de furtos no Centro e ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades competentes.