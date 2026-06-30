30 de junho de 2026
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“ATÉ QUANDO?”

Carro é furtado e depois depenado e queimado em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O crime aconteceu no sábado (27), na rua Virgílio Malta, no Centro
O crime aconteceu no sábado (27), na rua Virgílio Malta, no Centro

Um trabalhador de Bauru teve seu carro furtado de dentro de um estacionamento comercial privado na madrugada deste sábado (27), na rua Virgílio Malta, no Centro. O crime, registrado pelo sistema de videomonitoramento do local, causou revolta não só no dono do veículo, um Gol, mas também no proprietário do estabelecimento e nos demais comerciantes vizinhos. Eles reclamam de uma onda de furtos que há muito tempo atinge a área central e afirmam que os alvos dos criminosos vão muito além da fiação elétrica.

O Gol foi encontrado pelo proprietário depenado e queimado ao lado da linha férrea, na região central, próximo à própria rua Virgílio Malta, de onde havia sido furtado. O boletim de ocorrência do crime ainda não foi divulgado. A reportagem acionou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta segunda-feira (29), com relação a onda de furtos no Centro e ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades competentes.

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