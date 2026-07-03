03 de julho de 2026
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BOM DESEMPENHO

Veteranos do judô de Bauru brilham e conquistam títulos

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atletas veteranos de Bauru reunidos após mais uma participação de destaque no torneio promovido pela Federação Paulista de Judô
Atletas veteranos de Bauru reunidos após mais uma participação de destaque no torneio promovido pela Federação Paulista de Judô

Judocas veteranos de Bauru conquistaram bons resultados na competição promovida pela Federação Paulista de Judô no último sábado (27), no Ginásio Municipal de Esportes de Suzano. O torneio reuniu atletas de todo o estado com idades entre 30 e 75 anos.

Entre os destaques, conquistaram o título Artemio Caetano Filho, José Aparecido “Tarzã” Antunes, Sadamitsu Nakandakari, Miria Modesto Fernandes e Silvia Aparecida Garcia. Gustavo Barroso Perota garantiu o 3º lugar na categoria M1 meio médio (até 81 kg), enquanto Caio Vinicius dos Santos ficou em 5º lugar no M1 meio pesado (até 100 kg). Fabrício de Carvalho também representou a equipe na competição.

Agora, os atletas bauruenses voltam o foco para o Campeonato Brasileiro de Veteranos, que será realizado nos dias 14 e 15 de agosto, em Vitória (ES). A equipe treina em Bauru e representa associações da cidade e da região.

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