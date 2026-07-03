Judocas veteranos de Bauru conquistaram bons resultados na competição promovida pela Federação Paulista de Judô no último sábado (27), no Ginásio Municipal de Esportes de Suzano. O torneio reuniu atletas de todo o estado com idades entre 30 e 75 anos.

Entre os destaques, conquistaram o título Artemio Caetano Filho, José Aparecido “Tarzã” Antunes, Sadamitsu Nakandakari, Miria Modesto Fernandes e Silvia Aparecida Garcia. Gustavo Barroso Perota garantiu o 3º lugar na categoria M1 meio médio (até 81 kg), enquanto Caio Vinicius dos Santos ficou em 5º lugar no M1 meio pesado (até 100 kg). Fabrício de Carvalho também representou a equipe na competição.

Agora, os atletas bauruenses voltam o foco para o Campeonato Brasileiro de Veteranos, que será realizado nos dias 14 e 15 de agosto, em Vitória (ES). A equipe treina em Bauru e representa associações da cidade e da região.