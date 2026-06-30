Um recém-nascido morreu na madrugada da última quarta-feira (25), após um parto ocorrido dentro da residência da mãe, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil. A criança chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa do município, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom para comparecer ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Itapuí, onde havia dado entrada uma paciente com um recém-nascido já em óbito. Conforme relato do médico que atendeu a ocorrência, por volta das 3h12, a equipe do Samu informou que havia sido acionada para atender uma gestante em trabalho de parto. Ao chegar à residência, os socorristas encontraram a mulher com o bebê nos braços. A criança apresentava coloração arroxeada (cianose), não chorava, estava sem pulso, com o cordão umbilical rompido e sem a presença da placenta.

Ainda segundo o médico, foram iniciadas imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar durante o deslocamento até o hospital. Apesar dos esforços da equipe, o óbito foi constatado às 3h25. No hospital, a mãe informou aos policiais que, por volta das 3h, percebeu que havia entrado em trabalho de parto enquanto estava no banheiro de casa. Ela afirmou que acionou o Samu, mas, antes da chegada da ambulância, sentiu uma forte dor e o bebê nasceu, caindo dentro do vaso sanitário enquanto ela estava sentada.