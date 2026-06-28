Um homem de 36 anos, identificado como Marcos Vinícius, morreu após ser esfaqueado durante uma confusão registrada na noite de sábado (27), na rua Cláudio de Oliveira Salvado, região do Fortunato Rocha Lima. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando o atendimento chegou ao local.

De acordo com informações apuradas pela polícia, a ocorrência teve início após denúncias de uma agressão com uso de arma branca. No local, testemunhas relataram que o principal suspeito do crime seria o atual companheiro da ex-namorada da vítima.

Em depoimento, a mulher afirmou que estava separada de Marcos havia cerca de quatro meses e possuía uma medida protetiva contra ele. Ainda segundo o relato, Marcos teria invadido o apartamento e começado a gritar. Diante da situação, ela pegou o filho de cinco anos, fruto do relacionamento com a vítima, e se refugiou no apartamento de uma vizinha. Enquanto estava no local, ouviu gritos e, ao sair, encontrou Marcos caído no chão.