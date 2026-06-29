Uma farmácia na zona Sul de Bauru foi alvo de assalto na madrugada desta segunda-feira (29). O criminoso armado levou do local R$ 400 em dinheiro e oito canetas emagrecedoras de alto custo, que somam o valor de venda de R$ 14.758,54. Até o momento, ele permanece foragido, e a investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo subtraiu, mediante ameaça com arma de fogo e uso de máscara e capuz para encobrir o rosto do videomonitoramento, duas canetas da marca Ozempic (1 mg), avaliadas em R$ 2.628,76; quatro unidades da marca Wegovy (2,4 mg), que, juntas, somam R$ 10.129,24; e duas canetas da marca Ozivy (1 mg), avaliadas, em conjunto, em R$ 2.000,54.