Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (28) após invadir uma residência na região central de Bauru, furtar diversos objetos e agredir o morador durante a tentativa de fuga. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I). Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento preventivo voltado ao combate de furtos e roubos quando foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de furto em andamento em um imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um dos suspeitos tentando fugir após ser surpreendido pelo proprietário da residência. Conforme o registro policial, durante a fuga, o invasor agredia a vítima na tentativa de escapar. O comparsa conseguiu fugir antes da chegada das equipes e não foi localizado, apesar das diligências realizadas na região.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam com o suspeito um simulacro de arma de fogo, uma faca e um alicate, ferramenta que, segundo a PM, possivelmente foi utilizada para facilitar a ação criminosa. A residência foi encontrada completamente revirada. De acordo com as informações levantadas no local, os criminosos haviam retirado toda a fiação elétrica da casa, além de furtarem dois aparelhos de ar-condicionado e outros materiais.