Agudos - Um motociclista de 66 anos morreu no início da noite desta segunda-feira (29), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), após colidir contra a canaleta de concreto no canteiro central da rodovia Marechal Rondon (SP-300), cair na pista contrária e ser atropelado por um carro.
O acidente ocorreu por volta das 18h35, na altura do quilômetro 328 mais 500 metros, no sentido Capital-Interior. De acordo com o registro policial, R.M.R. (apenas as iniciais foram divulgadas) conduzia uma Honda XRE 190, com placas de Bauru, no sentido Interior-Capital.
Por razões a serem apuradas, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista em direção ao canteiro central, chocou-se contra a canaleta de concreto e foi arremessado na pista contrária, onde acabou atingido por um Onix, placas de Bauru, conduzido por um homem de 63 anos.
A morte do motociclista foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e o corpo seguiu para o IML para o exame necroscópico. O condutor do automóvel não se machucou. A Polícia Científica fez a perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas.