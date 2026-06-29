Pederneiras - Uma colisão frontal ocorrida na altura do quilômetro 214 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, logo após o trevo de Guaianás, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), deixou uma mulher de 62 anos gravemente ferida. Ela foi socorrida e conduzida ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. Um homem de 46 anos também ficou ferido no acidente, mas sem gravidade.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no sentido Bauru-Pederneiras, por volta das 11h. Por razões a serem esclarecidas, um caminhão Mercedes Benz/Sprinter 517 que trafegava no sentido leste da via colidiu frontalmente com um Honda/Fit que seguia no sentido oposto.

Após o choque, o caminhão acabou tombando sobre a pista e o automóvel, que teve a sua frente destruída, ficou imobilizado no canteiro central. O condutor do primeiro veículo, de 46 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Já a condutora do carro foi socorrida em estado grave e encaminhada ao PSC de Bauru. Os nomes não foram divulgados.