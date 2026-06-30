Sebrae-SP e ApexBrasil impulsionam empresas da região de Bauru com programa para o comércio exterior



O Sebrae-SP, por meio da parceria entre a Faculdade Sebrae e a ApexBrasil, segue com inscrições abertas para o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), iniciativa gratuita que prepara empresários rumo aos primeiros passos no comércio exterior com orientação técnica e planejamento estruturado. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link .



O PEIEX tem como objetivo preparar micro e pequenas empresas para atuar no mercado internacional por meio de acompanhamento técnico gratuito e especializado. Com núcleo central em Bauru, o programa também atenderá empresas das regiões de Araraquara e Botucatu. Os técnicos já estão em atuação para capacitar empreendedores que desejam iniciar ou ampliar suas exportações de forma segura e planejada. A equipe conta com seis profissionais especializados, sendo quatro baseados no núcleo de Bauru, um em Araraquara e um em Botucatu.



O programa constitui uma jornada de desenvolvimento de médio e longo prazos, período em que as empresas terão acesso a conteúdos e orientações sobre adequação de produtos e processos, identificação de mercados potenciais, estratégias de comercialização e inteligência de mercado.



A metodologia do programa prevê acompanhamento técnico individualizado com a realização de diagnóstico do nível de maturidade exportadora e, a partir dele, a construção de um plano de exportação personalizado para cada empresa com foco em competitividade, inovação e acesso a mercados.



Entre os requisitos para participação estão possuir CNPJ ativo, atuar na cadeia produtiva dos segmentos da indústria ou serviços, ou ser produtor rural, dispor de recursos financeiros para investir nas adequações necessárias para a internacionalização e estar enquadrado até o porte de Empresa de Pequeno Porte (EPP).



O programa é 100% subsidiado pela ApexBrasil e os empresários só precisam investir tempo nas capacitações e acompanhamentos durante a jornada, além de colocar em prática as orientações e planejamentos propostos pelos técnicos.

“A união com o Sebrae-SP amplia a presença regional do PEIEX, levando a qualificação a mais empresas e facilitando o acesso a novos mercados de maneira descentralizada e conectada às vocações econômicas locais. Esse trabalho evidencia a capacidade exportadora existente em cada região”, ressalta a consultora de negócios do Sebrae-SP, Roberta Schwarlz Rondon Bezerra.



Para participar do Programa de Qualificação para Exportação, as empresas interessadas devem fazer a inscrição no link https://forms.office.com/r/39ntCw5uwn, entrar em contato pelo WhatsApp (14) 3104-1718 ou pessoalmente no escritório regional do Sebrae-SP em Bauru, localizado na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia.