Os criminosos que assaltaram uma mansão no Jardim Humaitá, em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), neste domingo (28), tinham como alvo joias pertencentes ao dono do imóvel, um idoso de 83 anos, que estava na residência no momento da invasão. Os assaltantes arrombaram o portão de serviço e, em seguida, uma porta da casa. Os moradores não ficaram feridos.

Segundo o boletim de ocorrência, foram levados seis relógios das marcas Seiko, Cartier, Rolex, Tissot e Chanel, todos de altíssimo valor, além de um colar de pérolas, bracelete, brincos, pingente, aliança de ouro, um celular e R$ 206 em dinheiro.

Conforme o JCNET noticiou, uma rápida resposta da Polícia Militar resultou na prisão da quadrilha suspeita de participar do assalto à mansão no Jardim Humaitá, na manhã deste domingo (28). Após o crime, equipes da corporação iniciaram buscas e repassaram informações sobre o veículo utilizado na fuga e as características dos suspeitos para unidades policiais da região, o que possibilitou a localização e a prisão dos envolvidos.