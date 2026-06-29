Os criminosos que assaltaram uma mansão no Jardim Humaitá, em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), neste domingo (28), tinham como alvo joias pertencentes ao dono do imóvel, um idoso de 83 anos, que estava na residência no momento da invasão. Os assaltantes arrombaram o portão de serviço e, em seguida, uma porta da casa. Os moradores não ficaram feridos.
Segundo o boletim de ocorrência, foram levados seis relógios das marcas Seiko, Cartier, Rolex, Tissot e Chanel, todos de altíssimo valor, além de um colar de pérolas, bracelete, brincos, pingente, aliança de ouro, um celular e R$ 206 em dinheiro.
Conforme o JCNET noticiou, uma rápida resposta da Polícia Militar resultou na prisão da quadrilha suspeita de participar do assalto à mansão no Jardim Humaitá, na manhã deste domingo (28). Após o crime, equipes da corporação iniciaram buscas e repassaram informações sobre o veículo utilizado na fuga e as características dos suspeitos para unidades policiais da região, o que possibilitou a localização e a prisão dos envolvidos.
Quatro integrantes do grupo, sendo três homens e uma mulher, foram interceptados por policiais militares na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, na altura do município de Brotas. Eles foram detidos sem conseguir fugir e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a ocorrência seguia em andamento até o fechamento desta reportagem.
Horas antes, ainda no início da manhã, um quinto suspeito já havia sido preso em Lençóis Paulista. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado durante um cerco realizado nas imediações do imóvel alvo do assalto, logo após o crime. A ação integrada entre equipes de diferentes cidades foi decisiva para impedir a fuga da quadrilha. A troca rápida de informações sobre o veículo utilizado e as características dos suspeitos permitiu que os policiais de Brotas montassem a interceptação na rodovia, culminando com as prisões. O caso segue sob investigação em Lençóis Paulista.
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