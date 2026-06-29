Uma pessoa morreu em um grave acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, no fim da manhã desta segunda-feira (29), após o trevo de Guaianás, no sentido Bauru-Pederneiras. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Eixo trabalham no local.

Por motivos que ainda serão esclarecidos, um carro e um caminhão colidiram na pista no sentido Pederneiras. Após o impacto, o carro parou no canteiro central e o caminhão tombou sobre a pista. O acidente causou o fechamento da pista e uma fila de veículos.

A ocorrência está em andamento. O JCNET acompanha o caso, e esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento.