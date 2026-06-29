29 de junho de 2026
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TRAGÉDIA NA RODOVIA

Grave acidente na Bauru-Jaú deixa um morto; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Jay Morcego
Após batida, carro parou no canteiro central
Após batida, carro parou no canteiro central

Uma pessoa morreu em um grave acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, no fim da manhã desta segunda-feira (29), após o trevo de Guaianás, no sentido Bauru-Pederneiras. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Eixo trabalham no local.

Por motivos que ainda serão esclarecidos, um carro e um caminhão colidiram na pista no sentido Pederneiras. Após o impacto, o carro parou no canteiro central e o caminhão tombou sobre a pista. O acidente causou o fechamento da pista e uma fila de veículos.

A ocorrência está em andamento. O JCNET acompanha o caso, e esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento.

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