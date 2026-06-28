Criminosos armados invadiram e assaltaram uma residência no Jardim Humaitá, em Lençóis Paulista (43 quilômetros a sudeste de Bauru), durante a madrugada deste domingo (28). Acionada rapidamente, a Polícia Militar chegou ao local e conseguiu prender um dos suspeitos em flagrante, enquanto os demais integrantes da quadrilha fugiram levando diversos pertences das vítimas em um veículo.

Segundo informações preliminares, os assaltantes seriam da Grande São Paulo e estavam armados, utilizando capuzes, máscaras e luvas cirúrgicas durante a ação. Equipes do 13º Baep, de Bauru, foram mobilizadas para apoiar as buscas, que seguem em andamento no município junto a outras equipes policiais na tentativa de localizar e prender os demais envolvidos.