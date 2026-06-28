28 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM LENÇÓIS PAULISTA

Assalto durante a madrugada termina com prisão e buscas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Criminosos armados invadiram e assaltaram uma residência no Jardim Humaitá, em Lençóis Paulista (43 quilômetros a sudeste de Bauru), durante a madrugada deste domingo (28). Acionada rapidamente, a Polícia Militar chegou ao local e conseguiu prender um dos suspeitos em flagrante, enquanto os demais integrantes da quadrilha fugiram levando diversos pertences das vítimas em um veículo.

Segundo informações preliminares, os assaltantes seriam da Grande São Paulo e estavam armados, utilizando capuzes, máscaras e luvas cirúrgicas durante a ação. Equipes do 13º Baep, de Bauru, foram mobilizadas para apoiar as buscas, que seguem em andamento no município junto a outras equipes policiais na tentativa de localizar e prender os demais envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários