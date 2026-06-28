Um homem foi encontrado morto na noite deste sábado (27), em uma via pública na avenida Comendador Daniel Pacífico, ligação do Jardim Bela Vista com a Vila Falcão, em Bauru. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e investiga a autoria do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de encontro de cadáver nas proximidades da extensão da rua Francisco Alves, na quadra 1. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída com um único ferimento na região do tórax, aparentemente provocado por um instrumento perfurocortante.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico de plantão constatou o óbito. A Delegacia de Homicídios da Deic foi comunicada e o delegado responsável compareceu à cena do crime. Também foram acionados peritos da Polícia Científica, que realizaram os trabalhos de perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão a ser realizados exames necroscópico e toxicológico.

Identificação da vítima gerou confusão