Um homem foi encontrado morto na noite deste sábado (27), em uma via pública na avenida Comendador Daniel Pacífico, ligação do Jardim Bela Vista com a Vila Falcão, em Bauru. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e investiga a autoria do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de encontro de cadáver nas proximidades da extensão da rua Francisco Alves, na quadra 1. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída com um único ferimento na região do tórax, aparentemente provocado por um instrumento perfurocortante.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico de plantão constatou o óbito. A Delegacia de Homicídios da Deic foi comunicada e o delegado responsável compareceu à cena do crime. Também foram acionados peritos da Polícia Científica, que realizaram os trabalhos de perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão a ser realizados exames necroscópico e toxicológico.
Identificação da vítima gerou confusão
Inicialmente, uma mulher que compareceu ao local afirmou que o homem morto seria um familiar seu. Pouco depois, outra familiar contestou a informação e declarou que o corpo não era dele. A situação foi esclarecida quando o próprio familiar chegou ao local e informou aos policiais que a vítima era conhecida apenas pelo apelido de "Capital" e que estava na região havia alguns dias.
Diante da divergência, a Polícia Civil retificou o boletim de ocorrência e o registro junto ao IML, passando a considerar oficialmente a vítima como desconhecida até sua correta identificação. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Bauru, que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.