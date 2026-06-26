Lençóis Paulista - Um novo confronto entre a Polícia Militar (PM) e homens armados terminou com um dos suspeitos mortos e outros três presos, na tarde desta sexta-feira (26), no bairro Cecap, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Conforme já divulgado pelo JCNET/Sampi, após troca de tiros, outro suspeito de integrar o grupo, de 44 anos, morreu na noite desta quinta-feira (25), na estrada vicinal Edmundo Nelli, nas imediações do bairro Virgílio Rocha e do Distrito Industrial 2 (leia abaixo).

De acordo com o que foi apurado pela reportagem, os suspeitos de fazerem parte do grupo abordado na noite desta quinta-feira, que conseguiram fugir do cerco policial, estariam escondidos em uma residência que fica no bairro Cecap.

Com a chegada de equipes da PM, houve nova troca de tiros e um deles acabou morto. Os outros três foram presos. As identidades não foram divulgadas. A ocorrência está em andamento e é acompanhada pelo JCNET/Sampi.

Relembre o caso