Lençóis Paulista - Um novo confronto entre a Polícia Militar (PM) e homens armados terminou com um dos suspeitos mortos e outros três presos, na tarde desta sexta-feira (26), no bairro Cecap, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Conforme já divulgado pelo JCNET/Sampi, após troca de tiros, outro suspeito de integrar o grupo, de 44 anos, morreu na noite desta quinta-feira (25), na estrada vicinal Edmundo Nelli, nas imediações do bairro Virgílio Rocha e do Distrito Industrial 2 (leia abaixo).
De acordo com o que foi apurado pela reportagem, os suspeitos de fazerem parte do grupo abordado na noite desta quinta-feira, que conseguiram fugir do cerco policial, estariam escondidos em uma residência que fica no bairro Cecap.
Com a chegada de equipes da PM, houve nova troca de tiros e um deles acabou morto. Os outros três foram presos. As identidades não foram divulgadas. A ocorrência está em andamento e é acompanhada pelo JCNET/Sampi.
Relembre o caso
Edegar Gonçalves Machado, 44 anos, morreu na noite desta quinta-feira, atingido por quatro disparos de arma de fogo, em um canavial em Lençóis Paulista, durante troca de tiros entre um grupo armado e a PM. Com passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, ele havia deixado o sistema prisional em abril deste ano. Os demais homens que estavam com ele em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir.
A suspeita preliminar dos policiais é de que os homens estariam a caminho de cometer um crime, ainda não especificado, quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento. No veículo abandonado pelo grupo, foram apreendidas cápsulas deflagradas de munição de fuzil, além de três máscaras faciais de látex, dois carregadores de fuzil calibre .556, com 29 projéteis, pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola e pertences pessoais.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, o grupo armado, cujo número de integrantes ainda não foi determinado, estava no EcoSport em atitude suspeita, em uma plantação de cana-de-açúcar.
Segundo a PM, os ocupantes do veículo fugiram da tentativa de abordagem e aceleraram o carro em marcha à ré por cerca de 300 metros, usando o farol alto para prejudicar a visibilidade dos agentes de segurança, até que o veículo ficou atolado em um terreno arenoso.
Em seguida, efetuaram vários disparos contra os policiais militares, que revidaram, conforme consta do BO. Depois, abandonaram o veículo e entraram em uma área de mata na região do bairro Virgílio Rocha. A viatura policial também atolou e os PMs buscaram abrigo em meio ao canavial até a chegada do reforço.
Várias equipes da PM de Lençóis Paulista foram até o local para prestar apoio, assim como a Guarda Civil Municipal (GCM) e policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru.
Ainda segundo o histórico policial, as equipes realizaram varredura nas imediações, ocasião em que foram novamente ouvidos disparos provenientes da direção onde se encontrava o EcoSport atolado. Diante da continuidade da agressão, os policiais atiraram novamente com o objetivo de neutralizar a ameaça.
Uso de drone
Com a chegada do 13.º Baep, um drone equipado com sensor térmico foi usado e, por meio dele, Edegar foi encontrado caído em uma área sem plantação de cana, nas proximidades da vegetação vizinha, com quatro lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. Ao lado dele havia uma pequena mochila com pertences pessoais e, próximo aos seus pés, dois carregadores de fuzil municiados.
Também foi apurado que a EcoSport ostentava placas de São Paulo (Capital) sobrepostas às placas originais, de Taboão da Serra (SP), não havendo registro de furto ou roubo relacionado a nenhuma delas. A perícia também encontrou, na viatura da PM de Lençóis Paulista, um projétil encravado no acrílico do guarda-presos. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.