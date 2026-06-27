O plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinou que a Prefeitura de Bauru suspenda definitivamente o andamento da licitação destinada à concessão de um lote de 61 linhas do transporte coletivo urbano, ao considerar procedente uma representação que apontou falhas na modelagem técnica, operacional e econômico-financeira do edital.

Na decisão, o conselheiro relator Wagner de Campos Rosário concluiu que as inconsistências comprometem a competitividade, a segurança jurídica e a viabilidade econômica da futura concessão, impedindo o prosseguimento da licitação nos moldes em que foi publicada. Entre os principais problemas identificados pelo TCE está a existência de informações conflitantes sobre a tarifa de remuneração da concessionária. Enquanto um dos anexos do edital estabelecia tarifa máxima de R$ 7,22, o estudo de viabilidade econômico-financeira apontava R$ 9,25 como valor necessário para sustentar a operação. Ao longo do processo, a própria Prefeitura passou a apresentar novos cálculos, mencionando tarifas de R$ 8,92, R$ 8,06 e até R$ 10,09, sem que essas alterações fossem formalmente incorporadas ao edital, o que, segundo o Tribunal, gera insegurança para as empresas interessadas.

O Tribunal também apontou que o estudo de viabilidade utilizado no certame estava desatualizado, mesmo após a republicação do edital em 2026, mantendo premissas econômicas e operacionais baseadas em dados de 2025. Além disso, foram identificadas divergências sobre o número de veículos da frota, quantidade de ônibus reserva, dimensionamento da garagem, investimentos previstos e cronograma de implantação de ônibus com ar-condicionado. Em diferentes documentos da licitação, apareciam quantidades diferente de veículos, além de previsões distintas para a frota climatizada, o que afeta diretamente os custos da concessão e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.