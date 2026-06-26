Um homem com roupas de cowboy foi preso em flagrante pela Polícia Civil com uma sacola cheia de drogas, nesta sexta-feira (26), em Bauru, durante uma operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) realizada com o objetivo de coibir a prática de furtos e a receptação de materiais usualmente trocados por entorpecentes na região do Jardim Ivone.

De acordo com o registro policial, o suspeito, de 33 anos, foi avistado por policiais civis que estavam em uma viatura descaracterizada quando entregava drogas para usuários nas imediações de um comércio de sucata no bairro. Quando os agentes se aproximaram, ele foi até a janela do veículo, pensando se tratar de mais uma venda, e acabou detido.

Na sacola que estava com o homem, foram localizados 100 pinos com cocaína, 17 pedras de crack, uma porção de cocaína do tipo "escama" e R$ 50,00 em dinheiro. Questionado, ele confessou que já havia sido preso por tráfico, que morava em Bauru há cerca de um ano e que voltou a vender drogas para pagar uma dívida contraída com traficantes.