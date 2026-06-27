O XIX Festival de Poesia de Dois Córregos teve a programação interrompida e posteriormente cancelada após um problema estrutural na área onde estava instalado o palco principal do evento. De acordo com informações divulgadas pelo Portal Central da Notícia, a estrutura sofreu um afundamento durante os preparativos para a apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP.

Segundo o portal, o piso cedeu em razão do deslocamento das antigas pedras portuguesas que serviam de base para o palco, provocando um rebaixamento de aproximadamente 30 centímetros na estrutura. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

Inicialmente, a organização optou por adiar a apresentação prevista. Após uma avaliação técnica das condições do local, porém, decidiu cancelar todas as atividades programadas para este domingo (28), como medida preventiva para preservar a segurança do público, dos artistas e das equipes envolvidas.