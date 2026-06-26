Um tiroteio entre um grupo armado e a Polícia Militar de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru) resultou na morte de um dos suspeitos, de 44 anos, na noite desta quinta-feira (25), na estrada vicinal Edmundo Nelli, nas imediações do bairro Virgílio Rocha e do Distrito Industrial 2, em Lençóis Paulista. Edegar Gonçalves Machado levou quatro tiros durante o confronto com a PM e morreu em meio a um canavial. Os demais homens que estavam com ele em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir e são procurados. Edegar possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e receptação, além de ter deixado o sistema prisional em abril deste ano.
A suspeita preliminar dos policiais é de que os homens estariam a caminho de cometer um crime, ainda não especificado, quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento. No veículo abandonado pelo grupo foram apreendidas cápsulas deflagradas de munição de fuzil na parte traseira direita da EcoSport, além de três máscaras faciais de látex, dois carregadores de fuzil calibre .556, com 29 projéteis, um pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola e pertences pessoais.
ENTENDA O CASO
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, o grupo armado, cujo número de integrantes ainda não foi determinado, estava no EcoSport em atitude suspeita em uma plantação de cana-de-açúcar. Os ocupantes desobedeceram à tentativa de abordagem, aceleraram o carro em marcha à ré por cerca de 300 metros, usando o farol alto para prejudicar a visibilidade dos agentes de segurança, até que o veículo ficou atolado em um terreno arenoso. Em seguida, efetuaram vários disparos contra os policiais militares, que revidaram, conforme consta do BO.
Depois, os suspeitos abandonaram o veículo e entraram em uma área de mata na região do bairro Virgílio Rocha. A viatura policial também atolou e os PMs buscaram abrigo em meio ao canavial até a chegada do reforço. Várias equipes da PM de Lençóis Paulista foram até o local para prestar apoio, assim como a Guarda Civil Municipal (GCM) e policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru. Ainda segundo o histórico policial, as equipes realizaram varredura nas imediações, ocasião em que foram novamente ouvidos disparos provenientes da direção onde se encontrava o EcoSport atolado. Diante da continuidade da agressão, os policiais atiraram novamente com o objetivo de neutralizar a ameaça. Após cessados os tiros, verificou-se que não havia mais ocupantes no interior do veículo.
USO DE DRONE
Com a chegada do 13.º Baep, os policiais de Bauru utilizaram um drone equipado com sensor térmico e, por meio dele, localizaram Edegar caído em uma área sem plantação de cana, nas proximidades da vegetação vizinha. Durante os trabalhos periciais, constatou-se que ele apresentava quatro lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. Ao lado dele havia uma pequena mochila com pertences pessoais e, próximo aos seus pés, dois carregadores de fuzil municiados, tudo devidamente apreendido, segundo o BO.
Também foi constatado que a EcoSport ostentava placas de São Paulo (Capital) sobrepostas às placas originais, de Taboão da Serra (SP), não havendo registro de furto ou roubo relacionado a nenhuma delas. A perícia também constatou, na viatura da PM de Lençóis Paulista, a presença de um projétil encravado no acrílico do guarda-presos. O caso seguirá, agora, sob responsabilidade da Polícia Civil.