Um tiroteio entre um grupo armado e a Polícia Militar de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru) resultou na morte de um dos suspeitos, de 44 anos, na noite desta quinta-feira (25), na estrada vicinal Edmundo Nelli, nas imediações do bairro Virgílio Rocha e do Distrito Industrial 2, em Lençóis Paulista. Edegar Gonçalves Machado levou quatro tiros durante o confronto com a PM e morreu em meio a um canavial. Os demais homens que estavam com ele em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir e são procurados. Edegar possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e receptação, além de ter deixado o sistema prisional em abril deste ano.

A suspeita preliminar dos policiais é de que os homens estariam a caminho de cometer um crime, ainda não especificado, quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento. No veículo abandonado pelo grupo foram apreendidas cápsulas deflagradas de munição de fuzil na parte traseira direita da EcoSport, além de três máscaras faciais de látex, dois carregadores de fuzil calibre .556, com 29 projéteis, um pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola e pertences pessoais.

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