O bando armado que confrontou, em um tiroteio, a Polícia Militar de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru) na noite desta quinta-feira (25), em um canavial da cidade, levava no carro máscaras de látex semelhantes às mostradas na série de filmes "Missão: Impossível", estrelada pelo astro estadunidense Tom Cruise. O grupo também transportava fuzis, carregadores, projéteis, um pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola, além de pertences pessoais. Um dos integrantes foi baleado pela PM e morreu. Segundo o que o JCNET já noticiou, este tiroteio resultou na morte de um dos suspeitos, Edegar Gonçalves Machado, de 44 anos. A troca de tiros aconteceu na estrada vicinal Edmundo Nelli, nas imediações do bairro Virgílio Rocha e do Distrito Industrial 2, em Lençóis Paulista.

Edegar levou quatro tiros durante o confronto com a PM e morreu em meio a um canavial. Os demais homens que estavam com ele em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir e são procurados. Edegar possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e receptação, além de ter deixado o sistema prisional em abril deste ano. A suspeita preliminar dos policiais é de que os homens estariam a caminho de cometer um crime, ainda não especificado, quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento.

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