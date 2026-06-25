Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela Polícia Militar (PM), no início da tarde desta quinta-feira (25), no Jardim Ouro Verde, em Bauru, com mais de 1.300 porções de drogas, entre maconha, crack, cocaína e dry, além de balanças de precisão e pinos plásticos. Ele foi apreendido em flagrante por tráfico no plantão policial e permaneceu na unidade da Fundação Casa à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), por volta das 12h20, equipe da PM em patrulhamento avistou o adolescente em um local conhecido pela venda de entorpecentes. Ele tentou correr ao avistar a viatura, mas foi acompanhado e detido. Na busca pessoal, os policiais encontraram 39 porções de crack, 17 porções de dry, 91 porções de cocaína, oito porções de maconha e R$ 624,00.

No local onde o adolescente foi avistado, segundo o registro policial, a PM encontrou uma bolsa contendo 38 porções de dry, dois tijolos de maconha, 163 porções da droga prontas para a venda, 495 porções de crack e 505 porções de cocaína, além de duas balanças de precisão e embalagens plásticas para cocaína. Ele foi apresentado no plantão policial, acompanhado da mãe, e apreendido.