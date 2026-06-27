Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (26) após ser flagrado com arma de fogo e drogas no centro de Lucianópolis (50 quilômetros a sudeste de Bauru). A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima informar que o suspeito estaria se deslocando de Bauru até a cidade para comercializar entorpecentes.

Segundo a polícia, durante a abordagem foram encontradas com o indivíduo 35 porções de crack e 72 porções de cocaína, armazenadas em microtubos plásticos. Além das drogas, ele também portava um coldre contendo um revólver da marca Rossi, calibre .38, carregado com seis munições.

Questionado pelos policiais, o suspeito confirmou que havia ido até Lucianópolis com o objetivo de vender os entorpecentes a usuários do município. Ele foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.