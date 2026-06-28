Você já esteve às portas de algo bom - uma conquista que custou esforço, um relacionamento que valia a pena, uma versão melhor de si mesmo - e, inexplicavelmente, cometeu exatamente o que não deveria? Saiu da dieta quando finalmente estava funcionando, entregou o trabalho aquém do que poderia, abandonou o estudo quando a matéria começava a fazer sentido, feriu quem amava sem conseguir sequer explicar por quê. E o que torna tudo mais perturbador: você sabia o que estava fazendo enquanto fazia.

Esse fenômeno tem nome antigo: Aristóteles o chamou de akrasia, que pode ser traduzido como a fraqueza da vontade. É o estado em que o ser humano conhece o bem, enxerga o melhor caminho e, ainda assim, age em sentido contrário. Sócrates havia proposto uma saída simples: todo erro moral seria no fundo um defeito de conhecimento. Para ele se o homem soubesse de verdade o que é bom, jamais escolheria o mal. Aristóteles recusou essa explicação com a seriedade que o problema merecia - porque a experiência humana desmente Sócrates toda vez que escolhemos o erro sabendo exatamente o que estamos fazendo. Não se trata de falta de conhecimento, mas de algo mais profundo e difícil de admitir.

O pensamento cristão longe de se surpreender com essa análise, a recebe como confirmação de uma verdade que a Escritura anuncia desde as suas primeiras páginas. O apóstolo Paulo em Romanos 7 articula com precisão o mesmo drama: "O bem que quero, não faço; mas o mal que não quero, esse pratico." Não é confissão de ignorância, mas o grito de um homem que se vê dividido por dentro - e que nomeia essa divisão como resultado da natureza caída, da vontade carnal que guerreia contra o espírito. A teologia cristã chama essa condição de depravação total: a Queda que corrompeu todas as dimensões humanas - inteligência, afeto, memória e sobretudo a vontade. O homem natural não apenas pratica o mal; ele frequentemente quer praticá-lo, mesmo quando outra parte de si quer o contrário.