Neste domingo, a Igreja celebra a Solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois grandes pilares da fé cristã. Embora diferentes em personalidade, história e missão, ambos deram a vida por Jesus Cristo e testemunharam com coragem o Evangelho até o martírio.

Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia (cf. Jo 1,44). Era pescador e foi chamado por Jesus para ser pescador de homens (cf. Mt 4,18-19). Depois da ressurreição, tornou-se a principal referência da comunidade cristã nascente. Segundo a antiga tradição da Igreja, morreu mártir em Roma, durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64. Sentindo-se indigno de morrer como seu Mestre, teria sido crucificado de cabeça para baixo.

A primeira leitura (At 12,1-11) apresenta Pedro preso por ordem do rei Herodes. Depois de mandar matar Tiago, irmão de João, Herodes também encarcerou Pedro, mantendo-o sob forte vigilância (At 12,1-4). Enquanto o Apóstolo estava na prisão, "a Igreja rezava continuamente a Deus por ele". (At 12,5). Na noite anterior ao julgamento, o Senhor enviou um anjo para libertá-lo milagrosamente: as correntes caíram de suas mãos e as portas da prisão se abriram (At 12,7-10). Ao final, Pedro reconhece a ação de Deus: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar". (At 12,11). Essa passagem recorda que a Igreja nasce e cresce sustentada pela oração. Quando os discípulos rezam unidos, Deus fortalece seus servos e os conduz mesmo em meio às perseguições.