Na tarde desta sexta-feira (26), foi realizada a solenidade de sucessão de comando do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv) de Bauru. Durante a cerimônia, o tenente-coronel Eurico passou oficialmente para a reserva, sendo sucedido pelo tenente-coronel Fernando Ferreira de Moraes. O evento reuniu autoridades de Bauru e de cidades da região.

A sede do 2º BPRv está localizada na rua Espírito Santo, 11-12, na Vila Coralina. O batalhão é responsável pelo policiamento rodoviário nas regiões de Bauru, Araçatuba, Assis e Presidente Prudente. O novo comandante atua em Bauru há cerca de 17 anos e agora assume a liderança do batalhão responsável por importantes rodovias do Interior paulista.

Ao assumir o novo cargo, o tenente-coronel Fernando destacou a emoção de comandar uma unidade com a qual possui uma ligação pessoal desde a infância. “Assumo o comando deste batalhão onde transitava desde criança, porque meu pai também foi policial militar rodoviário. Desde os 7 anos de idade eu frequento este batalhão. Então, assumir esse comando hoje é um momento de muita emoção para mim, para o meu pai e para toda a minha família”, afirmou Fernando.