Por iniciativa do vereador Junior Rodrigues (PSD), circula em Bauru um abaixo-assinado online pedindo a revogação de vagas da Zona Azul em Bauru. A iniciativa surgiu após o estacionamento rotativo da Emdurb chegar a áreas acima da avenida Duque de Caxias, entre outras, inclusive junto a escolas e área hospitalar. O arquivo digital circula em grupos de WhatsApp e não é possível saber, até o momento, quantas assinaturas foram coletadas. Trata-se da mais recente polêmica da cidade, gerando inúmeros reações entre a população, inclusive com desdobramentos na Câmara Municipal, que instituiu recentemente a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Estacionamento Rotativo (veja abaixo).
Para assinar, o internauta precisa acessar este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNSdNi-644mblVvvBzDX5ae71rjBsrEi2C98B6TStIxdAzsw/viewform
O texto do abaixo-assinado traz a seguinte informação: “Manifestamos à Prefeitura de Bauru nossa preocupação com a recente ampliação das regiões de Área Azul na cidade, realizada sem diálogo prévio com a população afetada — moradores, trabalhadores e comerciantes que tiveram seus hábitos e rotinas impactados de forma repentina”.
Conforme o JCNET vem noticiando, equipado com câmeras capazes de identificar placas automaticamente, o veículo de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), o popular “carro das multas” ou “dedo-duro”, como tem sido popularmente chamado no município, começou a circular oficialmente na segunda-feira (22). O custo mensal estimado da prestação de serviços deste OCR, a ser pago pela prefeitura, é de R$ 238,6 mil. Nos 60 meses previstos em contrato, o valor investido pelos cofres municipais será de R$ 14,3 milhões.
Ele vai verificar, em tempo real, se a tarifa do estacionamento rotativo, de R$ 3 por hora, foi devidamente ativada. Quem ignorar a cobrança poderá sentir o peso da infração no bolso: multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
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