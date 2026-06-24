Por iniciativa do vereador Junior Rodrigues (PSD), circula em Bauru um abaixo-assinado online pedindo a revogação de vagas da Zona Azul em Bauru. A iniciativa surgiu após o estacionamento rotativo da Emdurb chegar a áreas acima da avenida Duque de Caxias, entre outras, inclusive junto a escolas e área hospitalar. O arquivo digital circula em grupos de WhatsApp e não é possível saber, até o momento, quantas assinaturas foram coletadas. Trata-se da mais recente polêmica da cidade, gerando inúmeros reações entre a população, inclusive com desdobramentos na Câmara Municipal, que instituiu recentemente a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Estacionamento Rotativo (veja abaixo).

Para assinar, o internauta precisa acessar este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNSdNi-644mblVvvBzDX5ae71rjBsrEi2C98B6TStIxdAzsw/viewform

O texto do abaixo-assinado traz a seguinte informação: “Manifestamos à Prefeitura de Bauru nossa preocupação com a recente ampliação das regiões de Área Azul na cidade, realizada sem diálogo prévio com a população afetada — moradores, trabalhadores e comerciantes que tiveram seus hábitos e rotinas impactados de forma repentina”.