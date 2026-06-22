Marília - Um homem de 40 anos morreu atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, nesta segunda-feira (22), em Marília (100 quilômetros de Bauru), após agredir a mulher, de 33 anos, arrastar ela para dentro de casa e tentar enforcá-la. De acordo com o registro policial, ele portava uma arma de fogo e reagiu à intervenção policial. Antes de ser baleado, chegou a ser alvo de disparo de taser, que não surtiu efeito.

Conforme a polícia, testemunhas acionaram a PM denunciando uma ocorrência de violência doméstica na residência do casal e relatando que a mulher, após ser violentamente agredida, havia sido arrastada pelo marido para dentro da residência. Os policiais tentaram contato com os moradores e, diante da falta de resposta, arrombaram a porta e flagraram o suspeito sobre a esposa, tentando enforcá-la.

Segundo o registro policial, ele obedeceu a ordem dos agentes para soltar a vítima, mas recusou-se a se entregar, pegando uma arma de fogo na sala e trancando-se no quarto. Após longa tentativa de negociação, o homem teria saído do quarto, apontado a arma para a própria cabeça e, na sequência, direcionado ela para os PMs. Após ser alvo de disparo de taser, que não surtiu efeito, foi baleado duas vezes.