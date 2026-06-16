A partir de segunda-feira (22), os motoristas de Bauru terão um motivo a mais para redobrar a atenção ao estacionar nas vagas da Zona Azul, na região central da cidade. Equipado com câmeras capazes de identificar placas automaticamente, o veículo de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), o popular “carro das multas” ou “dedo-duro”, como tem sido popularmente chamado no município, começa a circular oficialmente executando o serviço para o qual foi contratado, ao custo mensal estimado pela prefeitura de R$ 238,6 mil. Nos 60 meses previstos em contrato, o valor investido pelos cofres municipais será de R$ 14,3 milhões.
Ele vai verificar, em tempo real, se a tarifa do estacionamento rotativo, de R$ 3 por hora, foi devidamente ativada. Quem ignorar a cobrança poderá sentir o peso da infração no bolso: multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo a Emdurb, a tecnologia é autorizada pela Resolução CONTRAN n.º 909/2022.
O pagamento da taxa de R$ 3 pode ser realizado de quatro formas:
* Aplicativo “Rotativo Bauru”;
* QR Code disponível nas placas de sinalização, com pagamento via Pix;
* Parquímetros instalados nos pontos de atendimento;
* Orientadores do Estacionamento Rotativo.
Os orientadores permanecem à disposição para esclarecer dúvidas, auxiliar no uso do sistema e orientar os usuários sobre a regularização do estacionamento.
IDOSOS
Ainda segundo a Emdurb, com a implantação da fiscalização embarcada, a identificação dos veículos passará a ocorrer exclusivamente por meio da placa cadastrada no sistema. Dessa forma, o cartão físico de identificação não será mais utilizado para fins de controle nas vagas do Estacionamento Rotativo.
Idosos e pessoas com deficiência que possuem credencial emitida em Bauru ou pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) deverão registrar a utilização da vaga por meio do aplicativo “Rotativo Bauru”, dos parquímetros ou com auxílio dos orientadores.
Já os usuários com credenciais emitidas por outros municípios deverão realizar cadastro prévio junto ao setor de atendimento da Emdurb para terem acesso à gratuidade prevista nas duas primeiras horas de utilização das vagas especiais.
O atendimento é realizado na Rodoviária de Bauru, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante apresentação de documento com foto e da credencial válida.
A Emdurb reforça que o uso da credencial de idoso ou pessoa com deficiência continua obrigatório em áreas fora do Estacionamento Rotativo e em estacionamentos privados.