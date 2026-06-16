A partir de segunda-feira (22), os motoristas de Bauru terão um motivo a mais para redobrar a atenção ao estacionar nas vagas da Zona Azul, na região central da cidade. Equipado com câmeras capazes de identificar placas automaticamente, o veículo de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), o popular “carro das multas” ou “dedo-duro”, como tem sido popularmente chamado no município, começa a circular oficialmente executando o serviço para o qual foi contratado, ao custo mensal estimado pela prefeitura de R$ 238,6 mil. Nos 60 meses previstos em contrato, o valor investido pelos cofres municipais será de R$ 14,3 milhões.

Ele vai verificar, em tempo real, se a tarifa do estacionamento rotativo, de R$ 3 por hora, foi devidamente ativada. Quem ignorar a cobrança poderá sentir o peso da infração no bolso: multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a Emdurb, a tecnologia é autorizada pela Resolução CONTRAN n.º 909/2022.