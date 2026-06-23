Após denúncia do JCNET, o motorista da caminhonete Rampage flagrado pela reportagem, na tarde desta terça-feira (23), burlando o sistema de fiscalização do novo carro de multas da Emdurb foi multado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT). Foi necessária a presença da Polícia Militar, uma vez que o motorista ficou alterado com a chegada dos agentes.

Ao chegarem ao local onde a caminhonete estava estacionada, na rua Cussy Júnior, próximo ao cruzamento com a rua Gustavo Maciel, no Centro, os agentes constataram o uso de fitas adesivas para encobrir parcialmente as duas placas do veículo. A caminhonete foi enquadrada no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por circular com a placa adulterada ou encoberta, infração considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e aplicação de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A adulteração também pode ser considerada crime, conforme previsto no artigo 311 do Código Penal, com pena de três a seis anos de reclusão. O valor da multa equivale a 98 vezes a tarifa da Área Azul, atualmente fixada em R$ 3,00.