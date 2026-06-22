Um adolescente de 15 anos levou um disparo de arma de fogo nas costas quando ele e um amigo mais velho, de 23 anos, a manuseavam em uma casa situada no Jardim Godoy, em Bauru. O próprio autor do disparo socorreu o rapaz ferido e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Bela Vista. Apesar das declarações contraditórias feitas aos policiais militares em um primeiro momento, os agentes de segurança conseguiram obter as informações necessárias de ambos, não só para o registro do boletim de ocorrência (BO), mas também para a apreensão de drogas, munições e acessórios para embalar entorpecentes que estavam no mesmo imóvel. Tanto o jovem de 15 quanto o de 23 disseram que o tiro foi acidental, consta do BO.

Ainda segundo o registro policial, o fato aconteceu na noite de sexta-feira (19), e o amigo que efetuou o disparo está preso. Ele responderá por lesão corporal, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O autor do tiro acidental informou que na casa onde ambos estavam ocorreria uma reunião relacionada à atividade de tráfico de drogas. Ele relatou ainda que diversas pessoas se encontravam na residência e que havia armas de fogo disponíveis naquele local. Segundo sua versão, eles manusearam uma dessas armas sem perceber que ela estava municiada.

Diante das informações, a equipe policial do 4.º Batalhão de Caçadores deslocou-se até o imóvel indicado, constatando que a residência encontrava-se aberta, com sinais de abandono repentino, não sendo localizado nenhum ocupante. Durante a vistoria, foram encontradas aproximadamente 7 mil unidades de pinos vazios, utilizados costumeiramente para acondicionar cocaína, além de grande quantidade de substância aparentando ser a própria droga em pó, distribuída em porções e pacotes maiores. Também foi apreendida a quantia de R$ 1.114,00 em dinheiro. Nenhuma arma não foi encontrada no local, apensas 16 munições de calibre .38. O caso será investigado.