Sobre os responsáveis pela atividade, a delegada responsável pelo caso foi precisa: não havia empresa formalmente constituída, não havia qualificação técnica, não havia protocolos claros, não havia definição de responsabilidades. Amadorismo total numa atividade de risco extremo. E o advogado dos presos resumiu tudo com uma frase que deveria envergonhar o país: "Não é regulamentado, mas também não é proibido". Quando a defesa de quem matou é a ausência de regras, o problema não é apenas o crime - é o colapso de um sistema inteiro. Se não é regulamentado, qualquer irresponsável pode jogar um filho de uma ponte amanhã.

Segundo o noticiário a história de Maria Eduarda não começa no sábado. Começa muito antes - e é mais sombria do que parece. A Ponte do Esqueleto é propriedade federal, uma estrutura da antiga rede ferroviária desativada há 30 anos. Em abril de 2024, uma ciclista morreu ao cair da mesma ponte. Em agosto de 2025, duas mulheres sofreram fraturas múltiplas em outro salto no mesmo local. Uma vereadora de Limeira chegou a acampar uma noite inteira na ponte pedindo socorro, enviou ofícios ao governo federal. A prefeitura cobrou providências. A resposta foi um jogo de ping-pong burocrático: o Ministério da Gestão mandou para a Secretaria de Relações Institucionais. Ninguém fez nada.

No último sábado, o Brasil parou diante de uma notícia que parte o coração e perturba a consciência: Maria Eduarda, 21 anos, profissional de educação física, cheia de vida, foi lançada de uma plataforma de 40 metros de altura durante uma atividade de "rope jump" na Ponte do Esqueleto, em Limeira, interior de São Paulo - sem estar presa à corda. A corda estava enrolada no chão. Ninguém viu. Ninguém conferiu. E ela morreu. Horas antes, ela mesma havia postado com leveza: "Quem foi o doido que deixou eu pular de uma ponte?" Era uma brincadeira. Foi sua última pergunta em vida. E sem que ela soubesse, a resposta assustadora era: ninguém. Nenhuma pessoa estava no controle. Ninguém era responsável por nada. E isso tragicamente custou tudo.

Mas há algo ainda mais perturbador nessa história, algo que vai além da falha do Estado e da negligência criminosa: a corda estava ali. Visível. Enrolada no chão da plataforma. E ninguém - nem ela, profissional da área, nem o instrutor, nem o auxiliar - acordou para o óbvio. A maioria dos acidentes não acontece quando as pessoas estão nervosas. Acontece quando entram no automático. Um acha que o outro conferiu. O outro acha que o um já verificou. Ninguém pensa. Ninguém para. E no silêncio dessa omissão coletiva, uma jovem de 21 anos voa sem corda. Esse é um alerta pra vida toda. É quando se assina um contrato sem ler, casa sem conhecer, investe sem entender, entrega a própria vida a quem nunca viu antes - só porque está de uniforme, porque tem crachá, porque sorriu na hora certa. Todos nós, invariavelmente, depositamos nossa vida nas mãos de desconhecidos: médicos, pilotos, motoristas, instrutores, pastores. A pergunta não é se eles vão errar. A pergunta é: quem está conferindo a corda da sua vida?

A responsabilidade de um alerta perene nos impede de fechar os olhos diante desta tragédia. O Reformador João Calvino nos lembrou que vivemos sob a providência soberana de Deus - não um Deus ausente, mas um Deus que governa até o detalhe. E é exatamente por isso que a pergunta pesa: em quem, de fato, repousa nossa confiança? O salmista escreveu: "Não ponha confiança em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação" (Salmos 146.3). Isso é sabedoria divina. É a palavra de Deus advertindo a criatura que ela foi feita para depender de Alguém que nunca dorme, nunca esquece, nunca entra no automático.

A tragédia de Limeira revela a fragilidade radical de toda confiança humana. Somos criaturas que precisam de cuidado, que confiam e são traídas, que pulam e nem sempre há corda. Mas o Evangelho nos diz que existe uma âncora que não falha - não porque o sistema é perfeito, mas porque o Guardador é fiel: "O Senhor é o teu guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua alma." - Salmos 121.5-7. Maria Eduarda mereceu uma corda. Mereceu responsáveis competentes. Mereceu um Estado que fizesse sua parte. Não teve nenhum desses. Quem está conferindo a corda da sua vida?