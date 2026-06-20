A liturgia deste 12º Domingo do Tempo Comum nos convida a refletir sobre a confiança em Deus diante das dificuldades, perseguições e desafios da vida. As leituras apresentam uma mensagem clara: quem coloca sua vida nas mãos do Senhor não precisa viver dominado pelo medo.

Na primeira leitura (cf. Jr 20,10-13), o profeta Jeremias experimenta a dor da perseguição e da incompreensão. Cercado por adversários, ele encontra força na certeza da presença divina: "Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro". (Jr 20,11). Jeremias não ignora o sofrimento, mas testemunha que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis. Por isso, conclui com um convite ao louvor: "Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus". (Jr 20,13).

O Evangelho aprofunda essa mesma confiança. Por três vezes, Jesus repete aos seus discípulos: "Não tenhais medo". (Mt 10,26; Mt 10,28; Mt 10,31). Essas palavras não são um simples consolo emocional, mas um chamado à coragem da fé. O discípulo de Cristo é enviado ao mundo para testemunhar a verdade, mesmo quando isso traz incompreensões ou rejeições.