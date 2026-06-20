A liturgia deste 12º Domingo do Tempo Comum nos convida a refletir sobre a confiança em Deus diante das dificuldades, perseguições e desafios da vida. As leituras apresentam uma mensagem clara: quem coloca sua vida nas mãos do Senhor não precisa viver dominado pelo medo.
Na primeira leitura (cf. Jr 20,10-13), o profeta Jeremias experimenta a dor da perseguição e da incompreensão. Cercado por adversários, ele encontra força na certeza da presença divina: "Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro". (Jr 20,11). Jeremias não ignora o sofrimento, mas testemunha que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis. Por isso, conclui com um convite ao louvor: "Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus". (Jr 20,13).
O Evangelho aprofunda essa mesma confiança. Por três vezes, Jesus repete aos seus discípulos: "Não tenhais medo". (Mt 10,26; Mt 10,28; Mt 10,31). Essas palavras não são um simples consolo emocional, mas um chamado à coragem da fé. O discípulo de Cristo é enviado ao mundo para testemunhar a verdade, mesmo quando isso traz incompreensões ou rejeições.
Jesus afirma: "Nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido". (Mt 10,26). A verdade de Deus não pode permanecer oculta. Aquilo que os discípulos recebem do Senhor deve ser anunciado com coragem: "O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados". (Mt 10,27).
Vivemos tempos em que muitos têm receio de manifestar sua fé, seja por críticas, preconceitos ou pressões culturais. No entanto, o Evangelho (cf. Mt 10,26-33) recorda que a fidelidade a Cristo vale mais do que a aprovação humana. Por isso, Jesus ensina: "Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma". (Mt 10,28). O verdadeiro perigo não está nas dificuldades externas, mas em perdermos nossa comunhão com Deus.
Ao mesmo tempo, o Senhor revela a ternura do Pai. Utilizando a imagem dos pardais, aves simples e de pouco valor comercial, Jesus mostra que nada escapa ao olhar amoroso de Deus: "Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai". (Mt 10,29). E acrescenta: "Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados". (Mt 10,30). Trata-se de uma bela expressão do cuidado providente de Deus para com cada um de seus filhos. Por isso, Jesus conclui: "Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais" (Mt 10,31). Nossa vida está nas mãos do Pai. Mesmo quando atravessamos momentos de sofrimento, doença, insegurança ou perseguição, Deus continua caminhando conosco.
O Evangelho termina com um forte apelo ao testemunho: "Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus". (Mt 10,32). Ser cristão não é apenas acreditar em Cristo no íntimo do coração, mas assumir publicamente os valores do Evangelho através das palavras e das atitudes.
Que neste domingo renovemos nossa confiança no Senhor. Diante dos medos que nos afligem, recordemos que Deus conhece nossa história, sustenta nossos passos e jamais abandona aqueles que nele confiam. Fortalecidos por sua presença, sejamos testemunhas corajosas da fé, anunciando com alegria que Cristo é o Senhor de nossa vida.