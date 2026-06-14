Estudo da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, aponta que o famoso "efeito sanfona", resultado da dieta "ioiô" quando se ganha e perde muito peso em pouco tempo -, pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes.

"Dietas para perda de peso precisam de uma consideração cuidadosa da saúde a longo prazo, especialmente se a rápida perda de peso estiver sendo contemplada como opção", alerta Aline de Souza, principal autora do estudo.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após um experimento com 16 roedores fêmeas. Os animais foram divididos em dois grupos: metade recebeu uma quantidade normal de comida, e outra passou por três ciclos de uma dieta restrita, que envolvia 15 dias com apenas 40% de sua ingestão calórica habitual, seguida de três semanas de hábitos alimentares normais.