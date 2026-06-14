Estudo da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, aponta que o famoso "efeito sanfona", resultado da dieta "ioiô" quando se ganha e perde muito peso em pouco tempo -, pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes.
"Dietas para perda de peso precisam de uma consideração cuidadosa da saúde a longo prazo, especialmente se a rápida perda de peso estiver sendo contemplada como opção", alerta Aline de Souza, principal autora do estudo.
Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após um experimento com 16 roedores fêmeas. Os animais foram divididos em dois grupos: metade recebeu uma quantidade normal de comida, e outra passou por três ciclos de uma dieta restrita, que envolvia 15 dias com apenas 40% de sua ingestão calórica habitual, seguida de três semanas de hábitos alimentares normais.
Os resultados mostraram que, nos períodos de restrição alimentar, os ratos perderam 20% do seu peso corporal. Mas, na semana seguinte, tudo voltou ao normal. Só que os dias de menor ingestão calórica alteraram os processos biológicos que regulam a pressão arterial e o metabolismo da insulina.
Nos animais submetidos à dieta restritiva, houve redução na quantidade de sangue bombeada pelo coração ao restante do corpo. Isso poderia contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas no futuro. Também houve piora na função renal.
Além disso, a resistência à insulina, quando as células têm dificuldade para absorver o açúcar no sangue, entre os ratos que foram submetidos à dieta restritiva, foi 2,6 vezes maior do que no outro grupo. A elevação desses níveis é um precursor do diabetes.
"Mesmo que os animais pareçam saudáveis após a recuperação da dieta, seu coração e metabolismo não estão saudáveis", alerta Aline.
Os pesquisadores afirmaram que são necessários mais estudos em humanos para corroborar os resultados, mas a equipe alerta que "quanto mais restritiva a dieta, piores podem ser os resultados de saúde".