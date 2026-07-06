Botucatu - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste fim de semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar, agredir e arrancar uma guia de candomblé de uma mulher, também de 25 anos, durante discussão motivada por intolerância religiosa. A vítima teve o maxilar fraturado e passou por atendimento médico.

O fato ocorreu na madrugada de sábado (4). De acordo com o registro policial, a GCM foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para averiguar uma desinteligência entre as partes. No local, no Jardim Itamarati, a equipe deparou-se com a mulher com lesões aparentes na face e sangramento.

Questionada, ela relatou que as agressões ocorreram por motivo de intolerância religiosa, em razão de sua fé de matriz africana (candomblé). Conforme o registro policial, o suspeito teria desferido socos e chutes contra a vítima, danificado seu celular e arrancado à força uma guia religiosa de grande valor simbólico.