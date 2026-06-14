Neste 11º Domingo do Tempo Comum, a Palavra de Deus nos revela um aspecto fundamental da ação divina: Deus cuida do seu povo e chama pessoas para serem instrumentos desse cuidado ao longo da história.

Na primeira leitura, Deus recorda ao povo de Israel tudo o que realizou em seu favor: "Eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim". (Ex 19,4). Antes de pedir qualquer resposta, Deus lembra seu amor e sua proteção. O Senhor não é um Deus distante; Ele acompanha, sustenta e conduz o seu povo. Por isso, chama Moisés para ser mediador dessa aliança e para ajudar o povo a permanecer fiel ao caminho da vida. Mais ainda, Deus confia ao seu povo uma missão especial: "Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa". (Ex 19,6).

O Salmo responsorial reforça essa verdade ao proclamar: "Nós somos o povo e o rebanho do Senhor". (Sl 99[100],3). Somos amados, conhecidos e conduzidos por Deus. A sua bondade permanece para sempre, pois "seu amor é fiel eternamente". (Sl 99[100],5).