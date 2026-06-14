A construção da Estação Central de Bauru representou um marco na história ferroviária brasileira e consolidou a cidade como o principal entroncamento ferroviário do Interior do país. Inaugurado em 1939, o imponente prédio em estilo Art Déco reuniu em um único complexo as operações da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), da Estrada de Ferro Sorocabana e da Companhia Paulista, tornando-se símbolo de modernidade, integração nacional e desenvolvimento econômico.

A importância da ferrovia para o governo federal estava ligada à necessidade estratégica de integrar Mato Grosso do Sul ao restante do território brasileiro. Após estudos realizados no início do século 20, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro apontou Bauru como o local ideal para o início da nova ferrovia, após serem trazidos para a cidade por Azarias Leite depois de serem mal recebidos em Pederneiras (veja matéria completa na edição do dia 14 de março). Na época, a cidade ainda era um pequeno núcleo urbano no centro paulista, mas já contava com a estação da Sorocabana, inaugurada em 1905, a mais avançada em direção ao oeste do Estado.

As obras da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil começaram no mesmo ano, abrindo caminho por regiões ainda pouco exploradas e ocupadas. Diferentemente de outras ferrovias paulistas, que avançavam em direção às áreas produtoras de café, a Noroeste tinha caráter estratégico e geopolítico, conectando o interior do país às demais regiões brasileiras.