CEI da Zona Azul 1
A semana política em Bauru começará com a leitura, na sessão da Câmara Municipal, nesta segunda (15), de um requerimento de abertura de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a contratação, a execução e a fiscalização do novo sistema de estacionamento rotativo, protocolado por oito vereadores. Se não houver surpresas, o colegiado investigativo terá 5 ou 7 integrantes.
CEI da Zona Azul 2
Como o requerimento foi assinado por oito vereadores, a CEI não precisa ser votada em plenário, já que conta com uma assinatura a mais do que o mínimo exigido, que é de sete parlamentares. Os dois governos de Suéllen Rosim (PSD) já enfrentaram seis CEIs: Fersb (Fundação Regional de Saúde), Palavra Cantada (Educação), Contrapartidas de Empreendimentos, Sucatas da Emdurb, Fundo Social e ações e omissões durante a Covid-19.
Foco de críticas
O foco da apuração é o Contrato Administrativo nº 010/2026, firmado entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) e o Consórcio Bauru Park, responsável pela implantação da nova Área Azul no município. O contrato, assinado em 27 de fevereiro deste ano (na gestão de Gislaine Magrini), possui valor global estimado em R$ 14,34 milhões e vigência de 60 meses. O anúncio de carros com câmeras para fiscalizar a Zona Azul e parquímetros não foi bem digerido pela população.
Grupo Pró-Bauru
Entidades representativas de profissionais liberais e setores produtivos de Bauru se reunirão na próxima quarta-feira (17) para reativar, oficialmente, o Grupo Pró-Bauru, organização que se propõe a discutir e dar sugestões sobre os grandes temas da cidade. Na ocasião, será aprovado um estatuto e eleita a diretoria. O Pró-Bauru é uma entidade sem fins partidários ou eleitorais. Mas quer poder influenciar sobre as decisões que afetam a todos os cidadãos.
Rafael Lima
O prefeito de Agudos, Rafael Lima (Republicanos), foi o convidado desta sexta (12) do Café com Política (96FM JC/JCNET). Após 18 meses de gestão, Rafael demonstra entusiasmo e segurança em relação a governar, apesar dos problemas que diz ter herdado e os que estão por vir, como, por exemplo, a reforma tributária, que impactará negativamente muitas cidades.
Marginais até Agudos
Vale lembrar, Rafael já foi chefe de Gabinete de Suéllen Rosim, em Bauru. Ele falou sobre vários assuntos, entre eles aqueles que interessam a Agudos e Bauru, como a extensão das marginais da Marechal Rondon, tornando mais segura e atrativa a interligação entre as cidades, visando futuramente a criação de uma Região Metropolitana. Rafael conversa com o governo do Estado sobre esse e outros temas.