CEI da Zona Azul 1

A semana política em Bauru começará com a leitura, na sessão da Câmara Municipal, nesta segunda (15), de um requerimento de abertura de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a contratação, a execução e a fiscalização do novo sistema de estacionamento rotativo, protocolado por oito vereadores. Se não houver surpresas, o colegiado investigativo terá 5 ou 7 integrantes.

CEI da Zona Azul 2

Como o requerimento foi assinado por oito vereadores, a CEI não precisa ser votada em plenário, já que conta com uma assinatura a mais do que o mínimo exigido, que é de sete parlamentares. Os dois governos de Suéllen Rosim (PSD) já enfrentaram seis CEIs: Fersb (Fundação Regional de Saúde), Palavra Cantada (Educação), Contrapartidas de Empreendimentos, Sucatas da Emdurb, Fundo Social e ações e omissões durante a Covid-19.

Foco de críticas

O foco da apuração é o Contrato Administrativo nº 010/2026, firmado entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) e o Consórcio Bauru Park, responsável pela implantação da nova Área Azul no município. O contrato, assinado em 27 de fevereiro deste ano (na gestão de Gislaine Magrini), possui valor global estimado em R$ 14,34 milhões e vigência de 60 meses. O anúncio de carros com câmeras para fiscalizar a Zona Azul e parquímetros não foi bem digerido pela população.