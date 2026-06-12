O programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), iniciativa de acesso ao primeiro emprego para alunos do Ensino Médio Técnico, está com 1.924 vagas em processo de seleção nesta semana. Na região de Bauru, são 58 vagas. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) também organiza o processo seletivo para a contratação de professores para atuar no ensino técnico.
As oportunidades nas empresas parceiras do BEEM na região são para alunos matriculados nos cursos de administração, agronegócio, ciência de dados, computação gráfica, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística, meio ambiente e vendas. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal.
As vagas são anunciadas semanalmente. Nesta etapa, estudantes interessados no estágio podem se inscrever para ter acesso às etapas de seleção até o dia 20 de julho. O BEEM deve chegar a 30 mil estudantes contratados até o fim deste ano. “Nós expandimos o número de estudantes matriculados no ensino técnico em todo o estado e criamos o BEEM, um programa que está ajudando milhares de estudantes a darem os primeiros passos na carreira. Por meio do BEEM, a Secretaria estabelece parcerias com empresas e paga a bolsa dos estudantes por seis meses. Nossos estudantes têm acesso ao primeiro emprego na área de formação técnica, as empresas oferecem suporte profissional para essa primeira experiência e o Estado arca com os custos da bolsa estágio”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.
Como alunos podem se inscrever no BEEM
Estudantes de toda a rede estadual de ensino podem conciliar os estudos e o trabalho como estagiários, em oportunidades na região de suas escolas e residências. Confira o passo a passo para se inscrever no BEEM como estudante:
1. Acesse beem.sp.gov.br;
2. Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
3. Clique em “Inscreva-se”;
4. Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;
5. Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;
6. Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros
7. Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal do BEEM;
8. O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;
9. Após o login, navegue pela vitrine de vagas do BEEM e busque vagas de acordo com o seu curso.
Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do BEEM. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.
O que precisa para se inscrever no BEEM
• ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
• estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
• ter uma frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção*;
• ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.
Como é o pagamento das bolsas para estudantes
O estágio pelo BEEM tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação.
Após o período de seis meses, a empresa parceira pode estender o estágio ou efetivar o estudante.
Contratação de professores
A Seduc-SP também está com cadastro aberto para o processo seletivo simplificado de professores do Ensino Médio técnico. Há vagas disponíveis em escolas de tempo parcial e integral das 91 Unidades Regionais de Ensino. Os aprovados vão atuar a partir do ano letivo de 2027. Podem participar da seleção profissionais com formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos na Deliberação CEE nº 207/2022.
As inscrições vão até 19 de junho em: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp26tecnico . As provas objetivas estão agendadas para 23 de agosto. O salário na rede estadual de São Paulo para jornada de 40 horas semanais é no valor de R$ 5.565,00. Os docentes que atuam em unidades do Programa Ensino Integral estão vinculados ao regime de dedicação exclusiva e têm direito à gratificação no valor de R$ 2.120,00. A contratação é por tempo determinado. Uma vez contratado, o docente poderá permanecer vinculado à Seduc-SP por um período de até três anos.