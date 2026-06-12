O programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), iniciativa de acesso ao primeiro emprego para alunos do Ensino Médio Técnico, está com 1.924 vagas em processo de seleção nesta semana. Na região de Bauru, são 58 vagas. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) também organiza o processo seletivo para a contratação de professores para atuar no ensino técnico.

As oportunidades nas empresas parceiras do BEEM na região são para alunos matriculados nos cursos de administração, agronegócio, ciência de dados, computação gráfica, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística, meio ambiente e vendas. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal.

As vagas são anunciadas semanalmente. Nesta etapa, estudantes interessados no estágio podem se inscrever para ter acesso às etapas de seleção até o dia 20 de julho. O BEEM deve chegar a 30 mil estudantes contratados até o fim deste ano. “Nós expandimos o número de estudantes matriculados no ensino técnico em todo o estado e criamos o BEEM, um programa que está ajudando milhares de estudantes a darem os primeiros passos na carreira. Por meio do BEEM, a Secretaria estabelece parcerias com empresas e paga a bolsa dos estudantes por seis meses. Nossos estudantes têm acesso ao primeiro emprego na área de formação técnica, as empresas oferecem suporte profissional para essa primeira experiência e o Estado arca com os custos da bolsa estágio”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.